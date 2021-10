Nico ancora positivo, Kokorin torna dopo la sosta come Pulgar e Drago: il punto

Il rientro di Kokorin si allunga, con lo Spezia ancora due giovani tra i convocati. Le condizioni degli infortunati

Con le speranze di Vincenzo Italiano di poter avere a disposizione Nico Gonzalez per la sfida di domenica con lo Spezia che diminuiscono giorno dopo giorno (tampone ancora positivo), la squadra continua ad allenarsi in bolla al Centro Sportivo. Ieri, scrive La Nazione, i giocatori che hanno preso parte al match di mercoledì contro la Lazio hanno lavorato solo in palestra mente gli altri si sono spostati al Franchi per una regolare sessione sul terreno di gioco. Tra loro c'era a sorpresa anche Kokorin, che continua a svolgere un percorso di recupero personalizzato ma ha iniziato a prendere confidenza con il campo. Difficile però che il russo, convocato ma finito sempre in tribuna, torni disponibile prima della sosta.