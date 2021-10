Jack e Ricky: il duo anti Spezia scelto da Italiano

Italiano è pronto a schierare la coppia che scoppia contro lo Spezia: Jack e Ricky, Bonaventura e Saponara, attacco e precisione

Domenica alle 15.00 Italiano sfiderà al Franchi il suo recente passato. Arriva lo Spezia di Thiago Motta e il tecnico viola ha già in mente due scelte per sbaragliare la difesa spezzina.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Italiano ha intenzione di schierare dal primo minuto due pedine importanti per la Fiorentina: Giacomo "Jack" Bonaventura e l'ex di turno, Riccardo "Ricky" Saponara. Il primo entrato a gara in corso contro la Lazio, ha rifiatato abbastanza e adesso il centrocampo viola ha bisogno del suo peso offensivo. Il secondo invece, dopo l'ottima prestazione contro il Cagliari, non è potuto partire titolare contro i biancocelesti a causa di un piccolo problema al ginocchio e contro lo Spezia cerca la riconferma nell'attacco viola. Insomma Italiano sembra avere le idee chiare per riportare la Fiorentina alla vittoria.