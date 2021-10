I numeri che preoccupano Italiano: la Fiorentina tira tanto ma segna poco

I numeri dell'attacco della Fiorentina preoccupano Italiano. Tante le occasioni sprecate, così non arriverà il tanto atteso salto di qualità

Sicuramente non è il gioco il primo problema in casa viola, anzi. Gli uomini di Italiano hanno dimostrato mentalità e capacità di adattamento mettendo in campo, la maggior parte delle volte, prestazioni all'altezza. Il vero problema però è la fase offensiva e i numeri lo dimostrano. ( Per altre statistiche consultare NUMERICALCIO.IT )

Come riporta dal Corriere dello Sport, in queste prime dieci giornate la Fiorentina ha effettuato ben 116 tiri ma solo il 35% è stato indirizzato verso la porta. Troppi pochi per una squadra che si trova in zona Europa. D'altra parte degli nelle ultime cinque gare, solo un gol è arrivato su azione (quello di Goanzalez con il Cagliari), gli altri invece sono nati da situazioni di palle inattive, rigori o punizioni dirette. Per fare il salto di qualità la Fiorentina deve assolutamente invertire questo trend, segnando si vince e solo vincendo si potrà portare a casa delle soddisfazioni.