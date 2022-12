Nico: alla ricerca del tempo perduto, ma si allena ancora a parte. Il mercato…

Difficile sia titolare contro il Monza, qualche chance in più per la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria

Repubblica Firenze si concentra su Nico Gonzalez. Ieri si è allenato ancora a parte, quindi è difficile che sia titolare contro il Monza. Più facile vederlo in campo dal primo minuto in Coppa Italia contro la Sampdoria. al di là dell’aspetto fisico Nico è pronto a tornare al 100% anche da un punto di vista psicologico dopo mesi vissuti sulle montagne russe, tra l’adrenalina di partecipare al mondiale e la delusione per aver mancato sul più bello la convocazione. La Coppa alzata a Doha nonostante l’assenza nella lista ha rinfrancato il morale di un giocatore uscito non benissimo dall’ultima gara del campionato contro il Milan tra le accuse di Joe Barone e del tecnico Vincenzo Italiano.