Nico, adesso sei davvero “speedy”: l’argentino è l’arma in più della Fiorentina

Questa deve essere la stagione di Nico Gonzalez. Nelle prime uscite, l'argentino è parso veramente in forma e pronto a dare quel qualcosa in più necessario per il tanto atteso salto di qualità. La cosa che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, piace tanto a Italiano è la voglia di Gonzalez di entrare nel vivo del gioco della Fiorentina. Dopotutto, la coppia Nico-Jovic può e deve far sognare i tifosi viola.