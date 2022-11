Nico, adesso le ombre sono tante. Il mercato tace, per ora…

Tante ombre, ma poche luci

L'argentino sarà convocato per il Mondiale, non ci dovrebbero essere dubbi, ma quello che sta succedendo alla Fiorentina non lascia indifferenti società e tifosi. Nico Gonzalez ha giocato solo 186' minuti e se per adesso il mercato tace, potrebbe prendere il fulcro dell'attenzione da gennaio in poi.