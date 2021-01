Nessuno come Prandelli. Oggi fa 250 sulla panchina viola

Come riporta La Nazione, oggi sarà una gara molto importante per Cesare Prandelli. Contro la Lazio, il tecnico di Orzinuovi raggiunge un traguardo storico, visto che guiderà la Fiorentina per la 250° volta in incontri ufficiali, quota mai raggiunta in passato da nessun altro. Bernardini (203) e Chiappella (196) sono gli altri tecnici sul “podio” dei più presenti mentre a Cesare spetta un altro primato, quello del più vincente sulla panchina viola: 119 urrà (oltre a 60 pareggi e 70 sconfitte), unico tecnico nella storia della Fiorentina a rompere il muro delle 100 vittorie.

