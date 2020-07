È stato un ampio tema di discussione in queste ore immediatamente successive a Roma-Fiorentina 2-1, ma alla fine lo abbiamo raccontato anche ieri: i viola non faranno ricorso contro l’errore tecnico dell’arbitro Chiffi seppure avessero buone possibilità di vittoria, tanto che la partita è stata regolarmente omologata. Dopo l’ennesimo sfogo di Commisso nel dopo-partita dell’Olimpico, infatti, la battaglia diventa puramente istituzionale.

Ne scrive questa mattina il Corriere Dello Sport, che riparte dalla necessità di rivedere le regole attuali, incluse quelle legate al protocollo VAR. Per il futuro, dunque. La Fiorentina può ergersi a capofila affinché certi episodi siano destinati a non ripetersi ulteriormente non solo nei suoi confronti ma in quelli di tutta la Serie A.