Roma-Fiorentina non sarà ripetuta. Partita in archivio, Chiffi non ha fatto marcia indietro

Roma-Fiorentina va in archivio così, con il risultato di 2-1 e i gravi errori dell’arbitro Chiffi. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la società viola non ha presentato il ricorso per giocare di nuovo la partita per una serie di motivi. Il giudice sportivo si è già espresso sulla sfida, come ha fatto per le altre partite disputate (CLICCA QUI). L’unica strada che avrebbe reso possibile il ricorso per ripetere la partita sarebbe stata l’ammissione di errore del direttore di gara nel referto stilato dopo il fischio finale. Occorre aggiungere che la Law 9 (The Ball In and Out of Play) delle IFAB Laws of the Game (da leggersi insieme alle regole 8.2 e 5) non prevede come tassativa l’interruzione del gioco se c’è un tocco dell’arbitro. E Chiffi non ha ritenuto che il caso che lo ha coinvolto fosse uno di quelli contemplati. Insomma, per semplificare: la Roma stava già attaccando e l’arbitro non ha ritenuto di aver recato danno o vantaggio col suo tocco del pallone.

Il secondo aspetto è sul piano tecnico o di valutazione: se lo sbaglio di Chiffi fosse riconducibile alla prima categoria sarebbe stato possibile il ricorso. Ma, come ad esempio ha spiegato l’ex arbitro Marelli, Chiffi ha fatto una valutazione decidendo in una maniera precisa. Sbagliata, si può aggiungere, ma resta pur sempre una scelta che sposta l’interpretazione dei fatti. Restano anche i dubbi sul rigore generoso concesso a Dzeko, caso diverso ma che aiuta a confermare quanto sia stata difficile la serata dell’arbitro e dei suoi collaboratori. Tra le altre motivazioni, ammettendo che il ricorso fosse possibile, aggiungiamo che il calendario è già denso di appuntamenti (la Roma dovrà giocare anche l’Europa League). Pur rimanendo la rabbia per i torti subiti, la società ha preferito guarda avanti.

MA GLI ERRORI CON CHIFFI E NON SOLO ERANO GIA’ CAPITATI