Arbitri e Fiorentina, un rapporto complicato. Quanti errori dopo la sosta!

Ancora una volta la Fiorentina ha dovuto subire un arbitraggio non all’altezza. Ieri contro la Roma l’ennesima svista. Il giovane Chiffi, in occasione del secondo penalty, ha adottato delle scelte che hanno fatto infuriare società e tifosi. Purtroppo è necessario evidenziare che non è la prima volta che accade. La lista degli errori che hanno danneggiato la Fiorentina è copiosa. Noi abbiamo preso in considerazione soltanto quelli post-lockdown:

Lazio – Fiorentina: mancato doppio giallo a Parolo; mancato rosso diretto a Bastos per fallo su Ghezzal; mancato rosso diretto a Radu per fallo su Badelj; errata concessione del rigore e mancato giallo per simulazione a Caicedo; mancata revisione al VAR per possibile rigore su Ribery.

Arbitro: Fabbri

VAR: Mazzoleni

Fiorentina – Verona: mancato rigore per fallo di mano di Pessina in area, considerata la recente tendenza appare ancor più assurdo il non intervento del VAR.

Arbitro: Chiffi

VAR: Di Paolo

Roma – Fiorentina: rigore concesso alla Roma nonostante la palla fosse stata toccata chiaramente dall’arbitro nello sviluppo dell’azione.

Arbitro: Chiffi

VAR: Mazzoleni

Rabbia Fiorentina, rigore fantasma e doppio gol dell’ex