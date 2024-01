Nessun esodo viola a Ryhad. Supercoppa strutturata male e costosa per i tifosi

La Supercoppa in salsa araba non è riuscita ad attirare i tifosi della Fiorentina che preferiscono guardare la propria squadra in televisione. Troppo alti i prezzi, ma a mettere inquietudine è anche l’inedito format a quattro squadre. La formazione di Italiano giocherà giovedì 18 gennaio contro il Napoli, l’eventuale finale sarà invece il 20. Organizzarsi per prendere i biglietti per entrambe le partite, senza sapere se la propria squadra giocherà la finalissima è complicato. Federico De Sinopoli, presidente dell'associazioni tifosi fiorentini spiega del perché la maggior parte dei sostenitori viola non seguirà la squadra in Arabia: