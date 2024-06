Nel nuovo corso la parola chiave è ambizione. La conferenza un primo grande segnale

L'arrivo di Palladino, le scuse di Commisso e quella volontà di alzare l'asticella per far crescere la Fiorentina. Nel nuovo corso viola la parola d'ordine è ambizione. Da Commisso insomma nessun passo indietro, ma anzi ha teso la mano ai tifosi che lo criticavano e ha ribadito di non voler mollare. Il trauma post finale ha lasciato scorie pesanti e le facce di Pradè e Ferrari ne sono la dimostrazione. I toni della conferenza sono stati molto diversi dal passato: nessun nemico da attaccare, giornalisti cattivi o colpevoli, ma una grossa ammissione di colpa per quello che poteva essere e non è stato. I dirigenti viola questa volta ci hanno messo la faccia e questo potrebbe essere il segnale che la voglia di cambiare c'è. Tutti gli acquisti e le cessioni verranno prima accordate con il nuovo tecnico e nei prossimi giorni arriverà anche Roberto Goretti, pronto ad aiutare Pradè sul mercato. La voglia di alzare l'asticella c'è, adesso starà alla società trasformare le parole in fatti. Lo riporta il Corriere Fiorentino