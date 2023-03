Nel momento più complicato del Franchi il tifo viola si fa sentire

Aprile che si sta annunciando segnerà i destini della Fiorentina, e così Firenze e i tifosi viola sparsi per tutta Italia sono pronti come sempre a fare la loro parte: ed è quanto meno curioso che l’ennesima riprova del senso di appartenenza e dell’attaccamento venga data proprio nei giorni in cui si parla tanto della possibilità (concreta) di seguire le partite casalinghe forzatamente lontano dal “Franchi” per le stagioni 2024-’25 e 2025-’26. Intanto, 5.000 cuori viola sono pronti a convergere sulla Lombardia nelle trasferte di sabato a Milano e mercoledì 5 a Cremona. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.