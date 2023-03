Nazione: turnover per Italiano, è l’ora di Venuti e Kouamé. Davanti Cabral?

Cabral in pole davanti, riecco Milenkovic in difesa: il probabile undivi viola

Nel giro di quattro giorni la Fiorentina è pronta a giocarsi una parte importante della stagione, tra la possibilità di alimentare la rincorsa al settimo posto e l'accesso ai quarti di Conference. E allora - scrive La Nazione - alcune scelte di formazione per la gara di oggi potranno saranno nell'ottica del ritorno in Turchia. A complicare i piani di Italiano ci si è messo Terracciano, che lascerà i pali a Sirigu per colpa di un attacco febbrile, mentre in difesa è probabile il ritorno di Venuti per dare un turno di riposo a Dodò.