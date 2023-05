Nazione: turno infrasettimanale come sassolino nella scarpa per Italiano

"Il turno infrasettimanale s’inserisce nel calendario della Fiorentina come il classico sassolino dentro la scarpa. Italiano ne avrebbe fatto a meno, anche perché la trasferta di Salerno è di quelle impegnative. Niente di imprevisto. Aprile e maggio saranno due mesi probabilmente irripetibili nella storia viola per numero di impegni. Nove ad aprile, otto a maggio. Il gruppo di Italiano potrà tirare il fiato solo dopo la sfida con la Roma di domenica 28. Due mesi a tutto gas, poi si vedrà. A Salerno la Fiorentina si presenta senza Amrabat, uno da gestire con cura. In ogni caso il centrocampista sta bene, è rimasto a casa solo a scopo precauzionale. Italiano sfiderà Paulo Sousa con la qualità di Castrovilli accanto a Mandragora (un po’ trequartista, un po’ mediano, Gaetano sta risolvendo diversi problemi nel girone di ritorno). Terreno sul quale si muove a proprio agio anche il tecnico della Salernitana, che con Vilhena e Kastanos prova spesso a disegnare un centrocampo di idee. Da tenere a bada ci sarà prima di tutto l’entusiasmo dell’Arechi, con i tifosi euforici per aver stoppato la festa scudetto del Napoli. E da quelle parti la Fiorentina è avversaria vera".