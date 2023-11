Nazione si chiede: “E se la Fiorentina avesse costruito lo stadio a Campi?”

C’era anche una bozza di progetto redatta dallo studio Casamonti, e il terreno di gioco, secondo indiscrezioni, sarebbe stato rialzato in riferimento proprio al rischio idraulico. Poi, come ben sappiamo, saltò ogni tipo di progetto.

"Cosa sarebbe successo all’impianto sportivo se fosse stato costruito sulla piana alluvionata?". Così la Nazione apre il suo approfondimento sulla parte di Campi colpita dall'alluvione. Infatti, nel terreno destinato alla costruzione del nuovo stadio Franchi, adesso c'è solo acqua. Una zona abbandonata, definita altamente alluvionabile dagli addetti ai lavori. Eppure, nel 2019, sembrava tutto fatto per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. Negli atti comunali si legge infatti la piena disponibilità dell’allora giunta del sindaco piddino Emiliano Fossi, che aveva previsto anche una task forse ad hoc e uno studio (ufficialmente mai finanziato) di oltre 19mila euro per la nuova viabilità cittadina. C’era anche una bozza di progetto redatta dallo studio Casamonti, e il terreno di gioco, secondo indiscrezioni, sarebbe stato rialzato in riferimento proprio al rischio idraulico. Poi, come ben sappiamo, saltò ogni tipo di progetto.