Nazione: Serie A, Fiorentina da terza fila in griglia insieme al Milan

Nelle griglie iniziali del campionato, la Fiorentina occupa un posto in terza fila insieme al Milan, dietro soltanto alle big

Con il campionato alle porte, La Nazione fa le carte alla Serie A che verrà, provando a stilare la classica griglia di partenza della stagione, con la Fiorentina pronta a dire la sua. Doverosa la pole dell'Inter, campione in carica e non ridimensionata dal mercato, subito davanti all'Atalanta, fresca vincitrice dell'Europa League. Seconda fila "automobilistica" per Juventus e Napoli, nonostante i tanti cambi della prima e una stagione fallimentare della seconda.