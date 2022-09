Nazione promuove il lato finanziario: 7 in pagella. Le rate di Chiesa e Vlahovic

Terminato il mercato estivo, La Nazione valuta anche il lato finanziario. Il voto è 7. Questo il giudizio a firma Angelo Giorgetti: "In un mercato che sopravvive sulla base di pagamenti sempre più «dilazionati» e legati alla speranza di poter ricavare percentuali in base a future cessioni di giocatori ceduti (come Dragowski allo Spezia e Pulgar al Flamengo, anche i flussi finanziari della Fiorentina devono essere considerati con il beneficio di inventario (almeno fino a quando non saranno pubblicati sul bilancio della società). Nel caso di Chiesa e Vlahovic è comunque possibile fare riferimento agli accordi resi noti dalla stessa Juventus, che è quotata in borsa: per Vlahovic in questa stagione dovrà arrivare una quota dei 70 milioni pagabili in tre esercizi (l’intera operazione comprendeva anche un contributo di solidarietà da 11,6 milioni, più fino a un massimo di altri 10 milioni al raggiungimento di obiettivi). Per Chiesa il corrispettivo da versare sarà un terzo di 40 milioni (anche in questo caso sono stati previsti bonus fino a un massimo di 10 milioni".