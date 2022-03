Nazione: Odriozola non al 100%, la decisione sarà presa nel pomeriggio

Italiano difficilmente si priverà del laterale spagnolo

Nell'edizione odierna de La Nazione si fa il punto sulla probabile formazione che questa sera scenderà in campo nella super sfida di San Siro. Secondo il quotidiano, oggi in edicola, uno dei dubbi per Italiano riguarda la condizione di Odriozola. Lo spagnolo, infatti, non è ancora al 100% dopo l'infortunio contro la Juventus e la decisione sulla sua presenza o meno dal primo minuto verrà presa nel pomeriggio. QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA