Nazione: “Non chiamatele formalità. Fiorentina si costruisce da sola i fantasmi”

"Smettetela di chiamarle formalità. Bisogna sempre guadagnarsi tutto. Lo ha imparato a sue spese la Fiorentina, sprecando il vantaggio di tre gol e rimettendo in discussione una qualificazione che sembrava di fatto sotto controllo. Invece la squadra di Italiano si è costruita da sola i fantasmi, sbagliando troppe occasioni per mettere il gol che avrebbe evitato questa sofferenza pazzesca. Non la fallisce Sottil, quando i polacchi sembrano avere il controllo della gara e del punteggio, veleggiando verso un incredibile ribaltone. Invece, l’esterno ritrovato scuote la rete che fa ritrovare ai viola il Paradiso all’improvviso. Come all’improvviso si era palesato l’inferno, disegnato dalla squadra di van den brom. Anche in modo legittimo".