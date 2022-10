Nazione: “L’amore incompreso sta per diventare rabbia, qui non siamo in USA”

La passione senza limiti con cui tifosi e media chiedono spiegazioni e frugano nelle scelte probabilmente viene scambiata per invadenza da chi non è nato a Firenze, scrive La Nazione; il pubblico viscerale del Franchi poco assomiglia a quello che in USA nei palazzetti si esalta per un recupero sotto canestro mentre la sua squadra è sotto di 40 punti. "Lanci di coriandoli, majorettes, evviva, perché il risultato è un dettaglio". Qui funziona in modo diverso. La curva Fiesole si è distinta per un tifo senza limiti in un momento in cui la squadra fa 10 punti in 11 gare, producendo anche una coreografia spettacolare prima del match contro l’Inter. "Ci si avvicina però al momento in cui l’amore può cambiare direzione diventando rabbia".