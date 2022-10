Nazione: Jovic, che sciocchezza! Ma non sei il solo. Da Simeone a… Batigol

Non è stato il primo, non sarà l’ultimo, però che sciocchezza! Verrebbe davvero la voglia di capire cosa passi nella testa di un calciatore per produrre un gesto bambino e insensato come quello fatto da Jovic sabato sotto la curva: hai appena segnato un gol fantastico dopo partite in cui avevi giocato malissimo, c’è uno stadio intero che ti rovescia addosso la propria gioia e tu, invece che intercettarla, fai un gesto polemico con le mani a significare: ditele ora le vostre sciocchezze contro di me! Una bambinata. Non sarà l’ultimo a farla e non è stato certo il primo. Questo il pezzo di Stefano Cecchi su Nazione che ripercorre alcuni gesti del passato simili a quello dell'attaccante serbo