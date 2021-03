Fiorentina al lavoro, agli ordini di mister Iachini che attende il ritorno dei cinque nazionali per avere il gruppo al completo. La Nazione conferma l’ipotesi più accreditata di ripartenza dalle certezze, ovvero dal 3-5-2. Tuttavia – aggiunge il quotidiano – è possibile il passaggio al 3-4-3 in alcune gare. Modulo per il quale Iachini aveva insistito la scorsa estate per l’acquisto di Callejon. L’obiettivo è rivitalizzare alcuni giocatori, con lo spagnolo in cima alla lista, seguito da Amrabat e Biraghi. Con la seduta di stamani si inizierà a lavorarci in modo concreto.