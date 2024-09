La Nazione: “Dubbio-Gud. Alla Fiorentina serve il suo numero 10”

Il dubbio più prorompente ed invasivo nella mente di tifosi e non alla viglia di Fiorentina-Lazio è certamente quello relativo all'impiego di Albert Gudmundsson. Dopo un lungo corteggiamento in estate e, dopo una 10 consegnata non a caso, la tifoseria viola si aspetta di vedere in campo il suo nuovo pupillo. Non è però certamente l’uomo della provvidenza (troppe responsabilità sulle spalle dell’islandese), ma quello dell’equilibrio e della qualità. Dunque il nuovo numero 10 potrebbe fare il suo esordio (da capire se dall’inizio o meno) contro la Lazio. Gudmundsson si allena col gruppo solo da martedì (seguendo le parole di Palladino), ma la condizione fisica ritrovata può farlo esaltare nonostante una condizione magari non ottimale. Lo riporta La Nazione.