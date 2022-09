Nazione dà 5 alle partenze: “Kokorin miglior operazione in uscita”

Se gli arrivi sono valutati con un 6 in pagella, non altrettanto si può dire per le partenze. La Nazione dà 5 alle partenze della Fiorentina. "Con un poca di leggerezza potremmo definire «miglior operazione in uscita» quella che ha dirottato Kokorin sull’isola di Cipro, dove l’Aris Limassol si è preso in prestito il giocatore con l’impegno di pagargli il 30 per cento dell’ingaggio, cioè quasi 500mila euro. Con questa mossa - scrive Angelo Giorgetti - la Fiorentina ha potuto anche promuovere Kuoamé come terzo attaccante. Dragowski se n’è andato a Spezia per circa 2 milioni e il club viola si è riservato il 50 per cento di diritto sulla futura rivendita. Percentuale più bassa (circa il 20 per cento) nel caso di Pulgar, sbarcato al Flamengo per 2,5 milioni, dal quale la Fiorentina ricaverà un ulteriore 20 per cento in caso di cessione".