Come vi abbiamo anticipato ieri, la Fiorentina si è interessata a Luca Pellegrini (SCHEDA), esterno mancino che la Juventus vuole far giocare altrove. I viola lo vorrebbero a titolo definitivo, mentre la Juve apre soltanto al prestito perché non vuole perderlo in prospettiva. La soluzione Genoa, in questo senso, è la più semplice.

Capitolo Pulgar: anche in questo caso La Nazione conferma quanto da noi riportato (LEGGI): Il Leeds è pronto ad offrire 15 milioni, che frutterebbero una plusvalenza, e il cileno avrebbe dato la sua disponibilità alla partenza considerando la folta concorrenza. Difficile che si parli di un prolungamento di contratto.