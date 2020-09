VN – Il Leeds insiste per Pulgar, con la giusta offerta può partire

Il Leeds di Marcelo Bielsa ha messo nel mirino da tempo Erick Pulgar, che dopo una prima stagione in viola, non è più sicuro di avere un posto da titolare assicurato, visto l’arrivo di Amrabat. I contatti tra la società inglese e l’agente del giocatore cileno, Fernando Felicevich, sono in corso, visto anche quanto il tecnico del Leeds apprezza il centrocampista viola, al quale è stato proposto un quadriennale. La Fiorentina in questo momento non vorrebbe cedere il giocatore, pur sapendo della grande abbondanza che c’è a centrocampo, e potrebbe cambiare idea in caso di un’offerta di almeno 15 milioni di euro.

