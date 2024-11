Nazione: Bella, sporca e cattiva. Questa Fiorentina è da Champions

Può essere la stagione del sogno per la Fiorentina di Palladino. Risultati in fila e consapevolezza: viola da Champions

Nessuno vuole menzionare la parola "Champions League", ma a farlo ci pensano i numeri di una classifica bellissima, il gioco e il carattere di una Fiorentina che sta mettendo in fila risultati, prestazioni e certezze. E il calendario, per alimentare il sogno, nell'immediato non è impossibile. Come scrive La Nazione, per la squadra di Palladino adesso ci sono Torino e Verona, due partite che per quanto visto nelle ultime settimane possono rappresentare il salto di qualità definitivo verso la zona Champions.