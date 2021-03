Nazionali, per Biraghi e Castrovilli rientro al fotofinish

I rientri dalle Nazionali potrebbero incidere sulla formazione viola alla ripresa del campionato a Marassi. Come spiega La Nazione, Castrovilli e Biraghi rientreranno a Firenze soltanto giovedì per una sgambata e torneranno a pieno regime soltanto per l’allenamento del venerdì prima della partenza per Genova. I due sono dei potenziali titolari, ma il tecnico viola potrebbe puntare su quei giocatori che negli ultimi giorni sono rimasti al centro sportivo. Per Amrabat ci sarà invece un allenamento in più, visto che il marocchino sarà già mercoledì ai campini così come Vlahovic. Il primo a rientrare sarà invece Milenkovic: espulso nei minuti di recupero della sfida contro il Portogallo di sabato, sarà infatti a Firenze già oggi.

