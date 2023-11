Nazionali: male Nico Gonzalez, Bonaventura cerca conferme contro l’Ucraina

La Nazione analizza oggi le prestazioni dei giocatori della Fiorentina convocati con le rispettive nazionali. Dopo diverse soddisfazioni, è stata una notte complicata per Nico Gonzalez, sconfitto con la sua Argentina dall’Uruguay per 2-0. L’esterno viola è stato titolare, largo a sinistra in un tridente composto anche da Messi e Julian Alvarez. Nico è stato protagonista, suo malgrado, del gol del vantaggio dell’Uruguay, non riuscendo a chiudere su Araujo. A inizio ripresa Scaloni lo ha spostato sulla destra, salvo poi toglierlo al 53’ per far spazio a Di Maria. Non era neanche in panchina, invece, Martinez Quarta (andato in tribuna), e la stessa sorte l’ha condivisa Yerry Mina, non utilizzato dal Ct Lorenzo nel trionfo della Colombia contro il Brasile. Tutti i sudamericani viola avranno un altro impegno. Gli argentini sono attesi dal Brasile, mentre la Colombia se la vedrà contro il Paraguay. Entrambe le partite si disputeranno nella notte di mercoledì. Molto diversa la situazione rispetto all’ultima sosta, quando la sfida contro l’Empoli fu calendarizzata di lunedì. Questi problemi non li avranno, invece, gli azzurri Biraghi e Bonaventura, con quest’ultimo che è stato di nuovo protagonista dal primo minuto contro la Macedonia. Ci sarà da capire se Spalletti vorrà confermarlo sulla mediana lunedì sera nel match contro l’Ucraina o se lo vorrà tenere a riposo (come spera Italiano).