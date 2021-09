Nazionali, il primo a tornare a disposizione è Bianco

Vincenzo Italiano può iniziare la conta per i rientri dei 13 Nazionali. Il primo a tornare sarà Bianco, nella giornata di domani

Come scrive il Corriere dello Sport, dalla giornata di oggi, Vincenzo Italiano, può finalmente iniziare il conto alla rovescia dei rientri dei 13 Nazionali. Bianco sarà il primo a tornare a disposizione per il mister siciliano, dopo la partita di oggi pomeriggio dell'Under 20 azzurra. Il centrocampista classe 2002 sarà a disposizione del suo allenatore già nella giornata di domani. Subito a seguire, cioè il giorno dopo, sarà la volta dei serbi: Vlahovic, Milenkovic, Nastasic e Terzic. Poi, via via, toccherà a tutti gli altri, per un rientro mai così scaglionato come in questa occasione.