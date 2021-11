Nazionale flop, Sacchi: “Sembriamo cotti e presuntuosi”

"Non drammatizzerei troppo, l’importante è vivere con equilibrio questo momento", dice l'ex c.t.

Ancora una volta l' Italia dovrà passare dai playoff per qualificarsi al Mondiale , con la speranza che il finale sia diverso dal 2018. Su La Gazzetta dello Sport troviamo l'opinione di Arrigo Sacchi , ex allenatore di Milan e Nazionale:

«L’Italia è arrivata al traguardo finale cotta e forse con un po’ di presunzione figlia del successo estivo. Questa è una lezione importante che dobbiamo studiare e analizzare per risalire e ritornare a essere una vera squadra. Credo che per tornare grandi si debbano ritrovare entusiasmo, modestia, volontà e, perché no, anche intelligenza. Il fatto è che saper governare il successo, specialmente in un Paese come l’Italia, è davvero complicato. Diciamo che hanno creduto di essere già arrivati alla gloria. Ma la gloria si conquista giorno dopo giorno, con il sudore e con la fatica».