Navette, meeting point e divieto di alcool. Le indicazioni per i 2000 austriaci

Saranno quasi 2000 i tifosi austriaci che prenderanno d'assalto, sportivamente parlando, Firenze. La città la scorsa stagione si è abituatata a tifoserie calde, come quelle degli Hearts o quella del Basilea. Che però hanno creato problemi. In particolare non rispettando le indicazioni. Questa sera per gli ospiti è previsto un meeting point in piazza dell'Indipendenza dove saranno presenti le navette per andare allo stadio. Per quanto riguarda gli alcolici ne è stata vietata la vendita da asporto, ed è stata vietata anche per le altre bevande in vetro o in lattina in alcune zone della città. Il divieto sarà attivo dall 9 di stasera. Soprattutto nelle zone come il centro della città, fuori dalla stazione, e dallo stadio Franchi ma non solo. Lo riporta il Corriere Fiorentino