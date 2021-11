Nastasic, questa è la tua occasione: Vietato deludere

Quella con il Milan sarà finalmente l'occasione di Nastasic, per dimostrare ad Italiano di essere all'altezza

Piena emergenza difensiva per la Fiorentina nella prossima giornata di campionato. Con l'espulsione di Milenkovic e la diffida di Quarta, i viola dovranno fare a meno dei due centrali titolari. Sarà finalmente l'occasione del tanto atteso Matija Nastasic. Il difensore è tornato a Firenze a nove anni di distanza da quella cessione avvenuta nel 2012 al Manchester City. In Premier League non fu una grande esperienza per il calciatore, che solo dopo un anno si trasferì in Bundesliga allo Schalke 04. Quello fu l'inizio di un'altra fase della sua carriera, scrive la Repubblica, che lo vide protagonista per diverse stagioni, fino ad arrivare alla retrocessione della passata stagione. Nastasic aveva espresso da tempo il desiderio di tornare alla Fiorentina, la città che l'ha fatto diventare grande, mostrandolo al grande calcio. Fin qui ha giocato soltanto 126' totali, tra cui una da titolare contro l'Inter. Nel mezzo tante panchine per un centrale di piede sinistro che si è visto sorpassare nelle gerarchie sia da Quarta, che da Igor.