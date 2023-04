Nardella: “Lo stadio si farà”. Ma i rapporti tra Comune e Fiorentina peggiorano

Questa cosa non è piaciuta, ovviamente, alla Fiorentina e adesso i rapporti di forza possono cambiare davvero. Infatti, è giusto ricordare che ci sarà un incontro tra le parti per la convenzione e non sarà un affare semplice

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul tema stadio. Infatti, dopo l'annuncio dei lavori e del trasloco della Fiorentina, Nardella ha visto bloccarsi tutto dall'Europa. Questa cosa non è piaciuta, ovviamente, alla Fiorentina e adesso i rapporti di forza possono cambiare davvero. Infatti, è giusto ricordare che ci sarà un incontro tra le parti per la convenzione e non sarà un affare semplice. Dopo il lungo comunicato tecnico diffuso nella serata di giovedì per rispondere ai rilievi sollevati da Bruxelles, Palazzo Vecchio ieri ha scelto di lavorare sottotraccia al fascicolo, con contatti che vanno da Roma alla Commissione europea. Nonostante ciò, intervenendo al convegno del Collegio dei Geometri per parlare del Piano Operativo il sindaco non è riuscito a trattenersi quando dalla platea in diversi hanno gridato: «E lo stadio?». «Lo stadio si farà, io ho la testa dura: non mi fermano». Dichiarazione accolta dalla platea con un applauso.