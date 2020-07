Nardella e la nuova Firenze: “Ecco cosa sorgerà dove avevamo previsto il nuovo stadio”

Intervistato da La Nazione, il sindaco Dario Nardella ha parlato dopo l’incontro con l’archistar Massimiliano Fuksas che ridisegnerà i confini di una nuova Firenze. Tra i tanti temi toccati, c’è anche quello dello stadio: “Mi pare che che Fuksas abbia già dato con lo stadio quando lo chiamò Della Valle. Noi abbiamo parlato del futuro, con l’ambizione di progettare la rigenerazione urbana di Firenze”. La città avrà quattro nuovi quartieri completeranno la mappa della città: tra questi anche l’area Mercafir, per cui è previsto un “grande progetto” ma non vedrà sorgere lo stadio, bensì “il più moderno e sostenibile polo logistico alimentare d’Italia”. Niente stadio neanche nel comparto sud: “Dove avevamo previsto il nuovo stadio, sorgerà il quartiere dell’innovazione: punteremo sulla creazione di laboratori di ricerca e di un hub per le imprese hi-tech e le start-up”.

COMMISSO: “STADIO? GRAZIE AL SINDACO CHE CI STA AIUTANDO A PORTARLO A CAMPI”