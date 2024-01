Nardella e Giani disertano il Franchi: clima teso in tribuna

Gli assenti

Così il principale sostenitore dell’ammodernamento del Franchi, il sindaco Dario Nardella, bersagliato dalla Fiesole durante la gara interna con l’Udinese, da qualche tempo non si vede nelle poltroncine del Campo di Marte. Ieri sera assente per assistere, nonostante la sfida del Franchi contro l’Inter fosse una delle più chic della stagione, alla gara di pallavolo della figlia. Cuore di babbo. Non pervenuto ieri sera neanche il governatore Eugenio Giani, tifosissimo viola ma anch’egli non esattamente nelle grazie della famiglia Commisso. A sostenere i gigliati non c’era, per altri impegni, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, lui però in rapporti sostanzialmente cordiali con la società che certo non disdegna il suo sdegno (scusate il gioco di parole) per l’investimento sul Franchi fortemente voluto dal suo ex amico e delfino Dario Nardella.