Nardella chiama Fitto, ma sul tema Franchi manca una soluzione

Sulle pagine di Repubblica troviamo un riferimento al tema viola anche dal punto di vista dello stadio, uno dei principali argomenti di discussione degli ultimi tempi a Firenze. Ieri mattina c'è stata una telefonata fra il sindaco Nardella e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un confronto continuo, volto anche ieri a trovare una soluzione per lo stadio Franchi e il suo rifacimento. Il ministro Abodi aveva suggerito di trovare una nuova soluzione per Firenze come fatto per Venezia, ma si studiano tutti gli scenari possibili. Il primo cittadino che intende tutelare prima di tutto gli interessi della città e difendere il diritto ad avere le risorse che sono state tolte. "Lo faccio con grande spirito costruttivo perché i canali di dialogo e confronto con il governo su questo tema non sono mai stati chiusi e sono tuttora aperti" ha spiegato al quotidiano. Ieri è arrivato l'intervento anche del presidente della Regione Giani , per un tema che continua a far discutere non poco.

Capitolo chiuso

E da parte della Fiorentina, il tema stadio non sembra potersi riaprire in nessun modo. La linea della società, si legge, è quella di concentrarsi sul Viola Park, non rimettendo risorse nell'idea nuovo stadio. Le varie tappe avevano vissuto di tante opzioni, dalla Mercafir a Campi fino al Ridolfi, tutte alla fine archiviate così come il progetto stadio. Repubblica riporta anche la parole di Barone in merito: "Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all’anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontano dal Franchi. E poi, chi metterà i soldi per adeguare l’impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto". Fin troppo chiaro.