Nardella annuncia: “Tramvia, ecco la linea stadio”. I tempi e il dl semplificazione

Anche sulle pagine de La Nazione si parla della linea che completerà il sistema tramviario fiorentino, la 3.2.2. Da piazza della Libertà farà correre i binari fino a Campo di Marte e Rovezzano. “È la linea dello stadio, quella che lo collegherà con tutta l’area metropolitana”, ha dichiarato ieri Dario Nardella. Il sindaco ha aggiunto: “Non siamo agli annunci: non vanno fatti contratti e gare di appalto, ci sono già. Se il finanziamento viene approvato entro marzo 2021, la partenza dei lavori può essere a primavera 2022, con il termine a primavera 2025”, ma sui tempi il primo cittadino spera che il Dl semplificazione (oltre che per lo stadio Franchi) contenga novità importanti anche per tutti i progetti preliminari, quelli cioè con una propria concretezza come la tramvia.

Secondo il quotidiano si tratta di un colpo ben assestato all’idea, accarezzata dalla Fiorentina, di abbandonare il Franchi ed emigrare campo di calcio, spalti e spazi commerciali a Campi Bisenzio. Anche se il sindaco non nomina mai la società viola. Quindici fermate, poco più di sei chilometri di lunghezza (6,1), e 260 milioni per la realizzazione che, dopo le assicurazioni della ministra Paola De Micheli – sottolinea Nardella – potrebbero arrivare già a primavera. “Potrebbe avere una corsia preferenziale”, conclude Nardella.