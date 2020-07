Fiorentina ancora al Franchi, Nardella gioca un’altra carta: la tramvia a Campo di Marte. Il progetto

Repubblica Firenze in edicola oggi riporta la nuova mossa del Comune di Firenze che non vuole perdere la Fiorentina dal suo storico quartiere. Adesso va in campo il progetto della linea della tramvia che, da piazza della Libertà, raggiungerà Rovezzano. Nel mezzo il passaggio in viale dei Mille a due passi dallo stadio, cosa che garantirà una nuova viabilità per l’impianto sportivo cittadino. Ieri Nardella ha spiegato che si tratta di un’estensione della linea per Bagno a Ripoli, nelle ipotesi i lavori potrebbero partire a primavera 2022 e finire nel 2025. A Commisso basterà? Più che sui trasporti è interessato ad abbattere le curve, ma il Comune si gioca il tutto per tutto. Sarà valutato anche il discorso sulla riqualificazione del quartiere campo di Marte, non è escluso che se ne possa parlare anche con la ditta che si occuperò della nuova infrastruttura.