Nainggolan, si fa avanti il Torino. Ma l’ipotesi Fiorentina resta viva ad una condizione

Su Tuttosport si parla del futuro di Radja Nainggolan, destinato a tornare all’Inter a fine stagione dopo il prestito al Cagliari. Ad oggi l’intenzione di Marotta e Conte è di testare il belga ma sono comunque alte le possibilità che la società nerazzurra lo metta sul mercato, a settembre. A bilancio, con l’ammortamento, al club di via Turati ‘peserà’ 19,3 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta che potrebbe allontanare più di una pretendente. Per Nainggolan sarebbe disposto a farsi avanti il Torino, ma secondo il quotidiano non è escluso il suo inserimento in un’eventuale trattativa multimilionaria come quella per Chiesa. E INTANTO LA JUVENTUS MOLLA IL TALENTO VIOLA