L’edizione nazionale di Repubblica dedica ampio spazio al mercato della Juventus, decisa ad accontentare Sarri in tutto e per tutto e, proprio per questo, intenzionata adesso a defilarsi sulla strada che porta a Federico Chiesa: “Non è Chiesa il giocatore adatto al suo gioco, adesso è il momento di Zaniolo, ma anche di Under“. Suona come una resa, quindi, dopo che la Fiorentina ha ribadito più e più volte che il numero 25 sarebbe stato trattato solo in presenza di un’offerta adeguata. Offerta che la Juventus sembra non voler fare.