Nainggolan rivela: “Montella mi ha chiamato, la Fiorentina mi voleva. Ma…”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Radja Nainggolan ha parlato del suo ritorno in Sardegna, per stare vicino alla moglie Claudia, ma anche dell'interesse della Fiorentina: "Mi avevano chiamato anche Di Francesco e Montella, ma Giulini è stato il primo a volermi. Già più di un anno fa mi aveva detto: un giorno devi tornare da me, devi finire la carriera a Cagliari". E magari il tuo procuratore, Alessandro Beltrami, avrebbe preferito portarti altrove – chiede Giancarlo Dotto -? "Lui sapeva di Sampdoria e Fiorentina, ma io quando decido non sento nessuno, nemmeno lui. Amo le sfide, questa di Cagliari è una grande sfida". Anche se Firenze lo sarebbe stata per uno anti-juventino come te… "Questa storia che io sarei anti-juventino… È vero, ho detto che odio la Juve, ma solo come simbolo della forza calcistica. Trovo intrigante sfidare e battere le squadre più forti".