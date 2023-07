Mutu, Felipe Melo, Amauri e non solo: gli affari Firenze-Torino

Fiorentina e Juventus non si sopportano. Da sempre. Ma come quei banchieri che in nome degli affari sanno bene che il nemico rimane tale, ma davanti ai contratti lo si deve rispettare, anche viola e bianconeri davanti a soluzioni di mercato - in una direzione o nell'altra - sanno bene che nel pallone ci si può (e in qualche modo, deve) non sopportare, sul campo, sugli spalti, nei palazzi del potere, ma al tavolone del mercato esistono altre leggi. Così il trasferimento appena scritto e controfirmato di Arthur dalla Juventus alla Fiorentina, con l'ennesima stretta di mano (in affari) che allunga la serie di operazioni fra i due club che si allunga nella storia del calcio. Ci furono Cuccureddu e Genti-le, proprio negli anni in cui viola e bianconeri vissero (con lo scudetto del 1982) l'apice di una inimicizia da quel momento in poi, insanabile. A seguire arrivo il caso Baggio e tutto il suo clamore (con tanto di risvolti sull'ordine pubblico), fino a spingersi in storie decisamente più recenti che vanno dai 'salti' di maglia di icone bianconere come Torricelli e Di Livio - e la 'degobizzazione* in ritiro formulata dai tifosi viola fino agli affari record (ma in direzione di Torino) legati ai trasferimenti di Bernardeschi, Chiesa e ovviamente Vlahovic. Nel mezzo un grappolo di operazioni che spaziano dal flap come l'ingaggio di Pjaca, di mezzi-flop come l'arrivo a Firenze di Maresca, Blasi e Amauri, il colpo da novanta per le casse della Fiorentina quando la Juve volle acquistare il viola Felipe Melo. A lasciare il segno su questa storia di affari-rivalità rimane soprattutto l'operazione Mutu che nonostante il suo... ruolo da ex juventino, ha saputo stregare e scrivere pagine uniche con la maglia della Fiorentina. Da Cuccureddu ad Arthur, insomma, viola e bianconeri continuano a non sopportarsi, a guardarsi in cagnesco, a mandarsi messaggi di sfida e di poco rispetto. Poi, però, arriva il mercato. Con le sue leggi, le sue regole non scritto e quelle strette di mano milionarie. E va bene così. Lo riporta La Nazione.