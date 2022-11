Moviola: troppi cartellini gialli. Giusto annullare il gol del Riga

CORRIERE DELLO SPORT-STADIO

Il danese Mads Kristoffer Kristoffersen è stato in generale un po’ troppo protagonista con i cartellini (alcuni senza senso, vedi Bianco a 2’ dalla fine). Giusto annullare un gol ai padroni di casa per fuorigioco di Vlalukin, oltre che di Zuekowsky, al momento del tiro di Emerson. Nessun rigore in occasione del cross di Rakels, toccato da Igor prima con il fianco destro, poi con la mano che, però, è già quasi dietro la schiena. Proteste di Jovic, disturbato in area da Maksimenko: ci sta non fischiare. Pochi dubbi sul primo gol viola: quando venuti passa a Saponara (che fornirà il cross di Barak) tenuto in gioco da 4 difensori avversari.