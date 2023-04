Moviola: Obrenovic alla Ovrebo. Manca un rigore su Gonzalez e un rosso

GAZZETTA DELLO SPORT

Voto 4 per l'arbitro Obrenovic. 4,5 per gli assistenti Kordez e Praprotnik. Obrenovic arroventa la gara con decisioni che, dall'inizio, lasciano solo dubbi. Al 6' Milic sarebbe già da ammonizione su Mandragora, così come (9') Igor che va diretto su Velde. Lo sloveno lascia correre ma non vede - perché lontano - la gomitata di Sobiech a Milenkovic (17'). Poi il giallo a Biraghi perché protesta su una punizione che non c'è e il rigore per il Lech per il quale necessita del Var. Prima Cherwinski andava ammonito e sarebbe stato il secondo giallo. Altro errore al 29'. Murawski mira e colpisce Gonzalez in pieno volto e in area, rigore da dare e non dato.