La moViola: qualche imprecisione per Sacchi, pochi dubbi sul rigore

Sui quotidiani oggi in edicola troviamo l’analisi degli episodi arbitrali di Fiorentina-Atalanta 2-3.

Corriere Dello Sport: Bene ma non benissimo Juan Luca Sacchi, salva la serata con il rigore assegnato con sicurezza. Impreciso, soprattutto nel primo tempo, da un punto di vista tecnico e disciplinare. La rete dell’1-2 della Viola nasce da una rimessa laterale che era in realtà dei bergamaschi. Nel finale Martinez Quarta ha l’avambraccio braccio destro largo, rigore netto che Sacchi fischia senza l’ausilio della tecnologia. VOTO 6

La Gazzetta dello Sport: Qualche imprecisione, come nel cartellino giallo mancato a Milenkovic, ma vede bene sul rigore e non era facile. L’assistente Di Vuolo sbaglia sulla rimessa dell’1-2, ma è bravo sullo 0-2 di Zapata e sul 2-2 segnato da Vlahovic: non c’è offside. VOTO 6

