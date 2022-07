Mourinho deluso dal mercato, c’è una frase che spaventa il popolo giallorosso

José Mourinho esce allo scoperto svelando la sua delusione per un mercato fin qui esiguo rispetto alle sue ambizioni. Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale, stavolta pubblico, sulla sua insoddisfazione che metterà ancor più pressione alla dirigenza, adesso costretta ad accelerare i tempi per portare al tecnico dei giocatori di livello. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport in cui si spiega come dalla vittoria della Conference League sia partito un lungo silenzio che per molti è risuonato assordante.

Fino a ieri, quando ai Mercati di Traiano ha riposto alla folla presente: "Si vede dalla faccia che sono preoccupato?". Poi si è lasciato andare in una confidenza sul suo stato d’animo, quello che tanti tifosi avevano già intuito dai suoi post strategici sui social: "Sono un po’ frustrato per il mercato" ha ammesso Mou, che poi ha anche aggiunto: "Ma tranquillo, tranquillo". Parole non interpretabili, chiare, per lanciare un segnale sulle tempistiche delle trattative, su un mercato in questo momento statico e che lo costringerà a partire oggi per il Portogallo senza altri nuovi innesti. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A