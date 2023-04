Monza-Fiorentina, la probabile formazione: torna Amrabat, riposa Mandragora

Torna il campionato e la Fiorentina è chiamata a scendere in campo alle 15.00 contro il Monza. Avversario ostico che comporta massimo impegno e concentrazione per rimanere dietro al treno dell'Europa anche attraverso la classifica

Torna il campionato e la Fiorentina è chiamata a scendere in campo alle 15.00 contro il Monza. Avversario ostico che comporta massimo impegno e concentrazione per rimanere dietro al treno dell'Europa anche attraverso la classifica. Italiano deve fare a meno di tre pedine come Brekalo, Bonaventura e Venuti.In porta Terracciano, Dodò e Biraghi sulle fasce. Mentre i centrali, con ogni probabilità, saranno Martinez Quarta e Igor. A centrocampo torna Amrabat, con Castrovilli in vantaggio su Mandragora. Ikonè e Nico Gonzalez agiranno come esterni, mentre Barak sostituirà l'ex Milan. Davanti spazio al bomber viola, Arthur Cabral.