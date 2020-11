Montolivo: “Viola, ecco cosa non funziona. Prandelli uomo giusto al momento giusto”. Su Ribery e Cutrone…

Lunga intervista a Riccardo Montolivo sul Corriere dello Spor-Stadio. Il doppio ex della sfida di domenica tra Milan e Fiorentina definisce Prandelli, tornato ad allenare i gigliati dopo il quinquennio 2005-2010, “la persona giusta al momento giusto”. Per Montolivo è stata un’emozione rivedere il tecnico di Orzinuovi da allenatore viola: “Sperava di tornare, è anche tifoso della Fiorentina”, ma aggiunge che il lavoro da fare sarà tanto. Poi un tuffo nel passato: le notti europee i momenti più belli (dalla Champions alla Coppa Uefa 2007/2008), ma più in generale Montolivo ricorda un gruppo fantastico, unito: “Uno spogliatoio come quello non l’ho più ritrovato”. Posto speciale anche per la salvezza post calciopoli: “Prandelli ci diceva di non guardare la classifica e ci trasmetteva fiducia, voglia di migliorare e la consapevolezza”.

Montolivo poi torna al presente, descrivendo la Fiorentina di oggi come “una rosa competitiva con poca autostima e sicurezza nei propri mezzi”. L’analisi non lascia spazio ad interpretazioni: “Alla prima difficoltà la squadra si disunisce. Mentalmente ogni giocatore, in buona fede, cerca di risolvere la situazione da solo e alla fine fa peggio”. Nonostante questo ci ha pensato Montiel a portare un sorriso in casa Fiorentina: “Prandelli è tra i migliori nella gestione dei giovani”. Sarà così anche con Cutrone? Sì. Per Montolivo il tecnico viola saprà trovare la strada giusta anche con lui: “Uno così lo vorrei sempre in squadra, gli manca il calore del Franchi”. Infine il parere su Ribery e Bonaventura: “Il contraccolpo per l’assenza del francese c’è stato, ma l’ossatura è importante. Jack, invece, è il giocatore ideale per Prandelli. Uno Jorgensen 2.0, anche se non può fare il terzino”.